Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об укреплении союзной интеграции России и Белоруссии, несмотря на внешнее давление Запада.

Об этом он сказал на открытии выставки архивных записей по случаю 250-летия воссоединения народов России и Белоруссии.

«В условиях беспрецедентного давления коллективного Запада наши два государства укрепляют союзную интеграцию, ведут работу по формированию единого социально-экономического, миграционного, оборонного пространства», — цитирует его РИА Новости.

В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что достиг договорённости с российским президентом Владимиром Путиным о том, чтобы жёстко контролировать процесс импортозамещения.