В Белоруссии сообщили об угрозе военной безопасности республики из-за конфликта на Украине

Конфликт на Украине угрожает военной безопасности Белоруссии, хотя республика не воюет с украинцами, заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин.

«Спровоцированный Западом конфликт на Украине также несёт риски и вызовы военной безопасности для нашего государства. Даже несмотря на то, что белорусы не воюют с Украиной», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об участии республики в специальной военной операции на Украине, но отметил, что белорусские военные в зону конфликта не направляются.

Лукашенко также отверг обвинения в адрес Минска в соагрессии против Украины, отметив, что республика останется союзником России.