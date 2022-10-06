В Белоруссии сообщили об угрозе военной безопасности республики из-за конфликта на Украине
- РИА Новости
«Спровоцированный Западом конфликт на Украине также несёт риски и вызовы военной безопасности для нашего государства. Даже несмотря на то, что белорусы не воюют с Украиной», — сказал он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об участии республики в специальной военной операции на Украине, но отметил, что белорусские военные в зону конфликта не направляются.
Лукашенко также отверг обвинения в адрес Минска в соагрессии против Украины, отметив, что республика останется союзником России.