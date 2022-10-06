Узнать больше

ВСУ выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM

Короткая ссылка
Украинские военные выпустили по Донецку американскую высокоскоростную ракету AGM-88 HARM.
ВСУ выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM
  • Gettyimages.ru
  • © Riccardo Niccoli/Stocktrek Images

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по г. Донецку (Пролетарский район)... выпущена одна ракета AGM-88 HARM», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

20 сентября стало известно, что в районе города Херсона были сбиты две ракеты HARM.

Источник РИА Новости сообщал, что ракеты HARM продемонстрировали нулевую эффективность на Украине, большая их часть сбита в воздухе по причине их низкой скорости, которая составляет 600 м/с. Такая скорость не представляет трудностей для современных российских комплексов ПВО, заявил собеседник агентства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить