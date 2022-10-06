ВСУ выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM

Украинские военные выпустили по Донецку американскую высокоскоростную ракету AGM-88 HARM.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по г. Донецку (Пролетарский район)... выпущена одна ракета AGM-88 HARM», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

20 сентября стало известно, что в районе города Херсона были сбиты две ракеты HARM.

Источник РИА Новости сообщал, что ракеты HARM продемонстрировали нулевую эффективность на Украине, большая их часть сбита в воздухе по причине их низкой скорости, которая составляет 600 м/с. Такая скорость не представляет трудностей для современных российских комплексов ПВО, заявил собеседник агентства.