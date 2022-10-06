В ДНР сообщили об обстреле населённого пункта Зайцево неуправляемыми авиационными ракетами
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н.п. Дружба — н.п. Зайцево: выпущено десять ракет НАР (с применением авиации)», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в результате наступательных действий российских войск был освобождён населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике.
Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что украинские войска отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях.