В ДНР сообщили об обстреле населённого пункта Зайцево неуправляемыми авиационными ракетами

Украинская авиация обстреляла населённый пункт Зайцево десятью неуправляемыми авиационными ракетами.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н.п. Дружба — н.п. Зайцево: выпущено десять ракет НАР (с применением авиации)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате наступательных действий российских войск был освобождён населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике.

Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что украинские войска отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях.