Средства ПВО России уничтожили девять украинских БПЛА и сбили три снаряда РСЗО «Ольха»

Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников и сбили три снаряда РСЗО «Ольха» за сутки, сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, с помощью средств ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населённых пунктов Червоноармейское, Дмитренко, Чаривное Херсонской области, Покровское, Полтава, Троицкое Луганской Народной Республики, Орлинское и Моспино Донецкой Народной Республики.

«В воздухе сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе населённого пункта Великая Новосёлка Донецкой Народной Республики», — добавили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили, что ВС России уничтожили три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.

Также появилась новость об освобождении населённого пункта Зайцево в ДНР.