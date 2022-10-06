Узнать больше

Средства ПВО России уничтожили девять украинских БПЛА и сбили три снаряда РСЗО «Ольха»

Короткая ссылка
Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников и сбили три снаряда РСЗО «Ольха» за сутки, сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, с помощью средств ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населённых пунктов Червоноармейское, Дмитренко, Чаривное Херсонской области, Покровское, Полтава, Троицкое Луганской Народной Республики, Орлинское и Моспино Донецкой Народной Республики. 

«В воздухе сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе населённого пункта Великая Новосёлка Донецкой Народной Республики», — добавили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили, что ВС России уничтожили три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.

Также появилась новость об освобождении населённого пункта Зайцево в ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить