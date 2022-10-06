Средства ПВО России уничтожили девять украинских БПЛА и сбили три снаряда РСЗО «Ольха»
По данным оборонного ведомства, с помощью средств ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населённых пунктов Червоноармейское, Дмитренко, Чаривное Херсонской области, Покровское, Полтава, Троицкое Луганской Народной Республики, Орлинское и Моспино Донецкой Народной Республики.
«В воздухе сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе населённого пункта Великая Новосёлка Донецкой Народной Республики», — добавили в Минобороны.
Ранее в ведомстве сообщили, что ВС России уничтожили три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.
Также появилась новость об освобождении населённого пункта Зайцево в ДНР.