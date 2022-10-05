Минздрав: один человек погиб и трое пострадали при ракетном ударе по гостинице в Херсоне

Один человек погиб и трое пострадали при ракетном ударе украинских войск по гостинице в Херсоне, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«Рано утром 5 октября 2022 года украинские националисты нанесли ракетный удар по гостинице, расположенной в центре Херсона на улице Белинского. К несчастью, в результате обстрела пострадали три мирных жителя, один человек погиб», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что пациенты с осколочными ранениями были доставлены в лечебные учреждения региона.

Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

3 октября в Минздраве Херсонской области заявили о гибели жителя в результате ракетных ударов ВСУ.

Кроме того, ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне.