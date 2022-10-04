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РИА Новости: ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

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Три ракеты РСЗО HIMARS, выпущенные украинскими военными, попали по Антоновскому мосту в Херсоне, ещё три ракеты удалось сбить, сообщил представитель экстренных служб города.
РИА Новости: ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне
  • globallookpress.com

Об этом пишет РИА Новости.

«Противник продолжает обстреливать гражданские объекты города Херсона. Так, в 16:40 преступный киевский режим выпустил по Антоновскому мосту шесть ракет HIMARS: три были сбиты, а три попали в район моста. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказал собеседник.

26 сентября ВСУ также обстреляли Антоновский мост в Херсонской области.

В начале сентября RT снял последствия обстрелов Антоновского моста.

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