РИА Новости: ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне
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Об этом пишет РИА Новости.
«Противник продолжает обстреливать гражданские объекты города Херсона. Так, в 16:40 преступный киевский режим выпустил по Антоновскому мосту шесть ракет HIMARS: три были сбиты, а три попали в район моста. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказал собеседник.
26 сентября ВСУ также обстреляли Антоновский мост в Херсонской области.
В начале сентября RT снял последствия обстрелов Антоновского моста.