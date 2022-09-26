Стремоусов сообщил об обстреле Антоновского моста со стороны ВСУ

ВСУ в четвёртый день референдума по вопросу вхождения в состав России обстреляли Антоновский мост в Херсонской области, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Сегодня четвёртый день референдума. Всё идёт хорошо, но укроамеронацисты продолжают обстреливать Антоновский мост», — сообщил Стремоусов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Антоновский мост стал «символом стойкости и в то же время непробиваемой сталью».

«Это уже Россия, и обратного пути нет. Это будет совсем другая история, другая страна», — добавил Стремоусов.

25 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне.