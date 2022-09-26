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Стремоусов сообщил об обстреле Антоновского моста со стороны ВСУ

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ВСУ в четвёртый день референдума по вопросу вхождения в состав России обстреляли Антоновский мост в Херсонской области, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил об обстреле Антоновского моста со стороны ВСУ
  • Gettyimages.ru

«Сегодня четвёртый день референдума. Всё идёт хорошо, но укроамеронацисты продолжают обстреливать Антоновский мост», — сообщил Стремоусов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Антоновский мост стал «символом стойкости и в то же время непробиваемой сталью». 

«Это уже Россия, и обратного пути нет. Это будет совсем другая история, другая страна», — добавил Стремоусов.

25 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне.

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