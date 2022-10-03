В Минздраве Херсонской области заявили о гибели жителя в результате ракетных ударов ВСУ

Министерство здравоохранения Херсонской области сообщило о гибели одного человека и ранении ещё четверых в результате ракетных ударов украинских военных по ряду населённых пунктов региона.

В ведомстве уточнили, что 3 октября ВСУ подвергли ракетному обстрелу сёла Казацкое, Брускинское и Чкалово Херсонской области.

«В результате пострадали четыре человека. К несчастью, один человек погиб. Все они мирные жители», — говорится в заявлении регионального Минздрава.

Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее стало известно, что три взрыва произошло в центре Херсона, предположительно, работала российская система противовоздушной обороны.