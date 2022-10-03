В Минздраве Херсонской области заявили о гибели жителя в результате ракетных ударов ВСУ
- РИА Новости
В ведомстве уточнили, что 3 октября ВСУ подвергли ракетному обстрелу сёла Казацкое, Брускинское и Чкалово Херсонской области.
«В результате пострадали четыре человека. К несчастью, один человек погиб. Все они мирные жители», — говорится в заявлении регионального Минздрава.
Все пострадавшие госпитализированы.
Ранее стало известно, что три взрыва произошло в центре Херсона, предположительно, работала российская система противовоздушной обороны.