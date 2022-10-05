Стремоусов: российские войска проводят перегруппировку в Херсонской области

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска проводят перегруппировку в регионе, чтобы нанести удар по войскам Украины.

Он отметил, что российская армия проводит манёвры.

«Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар», — цитирует его РИА Новости.

Также замглавы администрации заявил, что продвижение ВСУ вглубь Херсонской области остановлено.

Ранее Стремоусов заявил, что в Херсонской области основные части российских войск стоят на своих позициях, а в якобы освобождённых украинской армией населённых пунктах региона не было регулярных войск России.

До этого Минобороны России сообщило, что ВСУ на направлении Золотая Балка, Александровка потеряли 130 человек.