Стремоусов: российские войска проводят перегруппировку в Херсонской области
- РИА Новости
Он отметил, что российская армия проводит манёвры.
«Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар», — цитирует его РИА Новости.
Также замглавы администрации заявил, что продвижение ВСУ вглубь Херсонской области остановлено.
Ранее Стремоусов заявил, что в Херсонской области основные части российских войск стоят на своих позициях, а в якобы освобождённых украинской армией населённых пунктах региона не было регулярных войск России.
До этого Минобороны России сообщило, что ВСУ на направлении Золотая Балка, Александровка потеряли 130 человек.