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Стремоусов: российские войска проводят перегруппировку в Херсонской области

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Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска проводят перегруппировку в регионе, чтобы нанести удар по войскам Украины.
Стремоусов: российские войска проводят перегруппировку в Херсонской области
  • РИА Новости

Он отметил, что российская армия проводит манёвры.

«Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар», — цитирует его РИА Новости.

Также замглавы администрации заявил, что продвижение ВСУ вглубь Херсонской области остановлено.

Ранее Стремоусов заявил, что в Херсонской области основные части российских войск стоят на своих позициях, а в якобы освобождённых украинской армией населённых пунктах региона не было регулярных войск России.

До этого Минобороны России сообщило, что ВСУ на направлении Золотая Балка, Александровка потеряли 130 человек.

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