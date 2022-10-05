МИД России: позиция Украины по переговорам не повлияет на перспективы зерновой сделки
- РИА Новости
Он отметил, что стамбульская продовольственная сделка действует до настоящего времени.
«Мы внимательно следим за ходом исполнения двух меморандумов и считаем, что нужен критический анализ того, как выполняется пакетная инициатива Генсека ООН», — цитирует Вершинина РИА Новости.
Замглавы МИД также подчеркнул, что не видит связи в том, что касается перспектив продовольственной сделки и заявлений Киева о переговорах с Россией.
Ранее в Кремле оценили отказ Зеленского от диалога с Путиным.