МИД России: позиция Украины по переговорам не повлияет на перспективы зерновой сделки

Замглавы Министерства иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского по отказу от переговоров с президентом России Владимиром Путиным не повлияет на перспективы зерновой сделки.

Он отметил, что стамбульская продовольственная сделка действует до настоящего времени.

«Мы внимательно следим за ходом исполнения двух меморандумов и считаем, что нужен критический анализ того, как выполняется пакетная инициатива Генсека ООН», — цитирует Вершинина РИА Новости.

Замглавы МИД также подчеркнул, что не видит связи в том, что касается перспектив продовольственной сделки и заявлений Киева о переговорах с Россией.

Ранее в Кремле оценили отказ Зеленского от диалога с Путиным.