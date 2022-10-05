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МИД России: позиция Украины по переговорам не повлияет на перспективы зерновой сделки

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Замглавы Министерства иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского по отказу от переговоров с президентом России Владимиром Путиным не повлияет на перспективы зерновой сделки.
МИД России: позиция Украины по переговорам не повлияет на перспективы зерновой сделки
  • РИА Новости

Он отметил, что стамбульская продовольственная сделка действует до настоящего времени.

«Мы внимательно следим за ходом исполнения двух меморандумов и считаем, что нужен критический анализ того, как выполняется пакетная инициатива Генсека ООН», — цитирует Вершинина РИА Новости.

Замглавы МИД также подчеркнул, что не видит связи в том, что касается перспектив продовольственной сделки и заявлений Киева о переговорах с Россией.

Ранее в Кремле оценили отказ Зеленского от диалога с Путиным.

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