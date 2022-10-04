Экс-глава Молдавии Додон считает, что Евросоюз будет «экономически добит» и исчезнет
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Такое мнение он выразил в интервью телеканалу «Первый в Молдове».
«Я не верю в европейскую интеграцию, и я не верю, что Молдова станет частью ЕС, потому что Европейского союза самого не будет через определённый промежуток времени, потому что его экономически добивают партнёры... ЕС не может больше существовать в этом виде, необходимо что-то менять», — цитирует Додона ТАСС.
Молдавии нужно стратегическое партнёрство с Россией, Китаем, Румынией, Венгрией и Турцией, считает политик.
«Нужно дружить со всеми, исходя из наших интересов», — добавил Додон.
В сентябре Додон заявил, что республика столкнётся с тяжелейшей зимой и «астрономическими» ценами на энергоресурсы.