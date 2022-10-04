Представитель Генсека ООН отказался обсуждать предложение Маска по Украине

Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отшутился от предложения прокомментировать предложение американского предпринимателя Илона Маска о достижении мира на Украине.

«Я думаю, немало людей уже заработали себе синдром запястного туннеля, отвечая на сообщение, с которого все началось. Как бы я ни хотел вступить в эту дискуссию, я не буду этого делать», — приводит ТАСС слова Дюжаррика.

Маск ранее предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины.

По его мнению, Крым остаётся в составе России, «как это было c 1783 года до ошибки Хрущёва», а в недавно присоединённых к России регионах необходимо провести референдумы ещё раз под наблюдением ООН.

В Кремле отметили, что «это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации».