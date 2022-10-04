«Молдовагаз» пообещал приложить усилия для выполнения обязательств перед «Газпромом»

«Молдовагаз» приложит все усилия, чтобы выполнить в октябре контрактные обязательства перед «Газпромом», заявил председатель правления молдавской энергетической компании Вадим Чебан.

«Что касается механизма погашения исторической задолженности, хочу сообщить, что согласование этого вопроса, в силу объективных обстоятельств, выходит за рамки компетенции руководства компании», — написал он в Telegram.

Чебан также добавил, что, несмотря на отсутствие аудита задолженности, «Молдовагаз» готов провести переговоры с основными акционерами предприятия и выдвинуть конкретные предложения по урегулированию спорных вопросов.

«В то же время хочу заверить потребителей, что газотранспортные и газораспределительные предприятия группы компаний «Молдовагаз» готовы к работе в режиме чрезвычайной ситуации», — подчеркнул он.

4 октября «Газпром» напомнил, что «Молдовагаз» в течение года регулярно нарушал условия контракта по сроку оплаты за газ.

Российская компания отметила, что имеет право на полное прекращение поставок Молдавии, если Кишинёв нарушит обязательства по оплате газа до 20 октября.