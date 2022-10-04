Всемирный банк считает, что экономика Украины в 2022 году сократится на 35%

Экономика Украины в 2022 году сократится по меньшей мере на 35%, считают специалисты Всемирного банка.

«В настоящее время прогнозируется, что экономика Украины сократится на 35% в этом году», — цитирует экспертов Всемирного банка РИА Новости.

Экономическая деятельность страдает из-за разрушения производственных мощностей и повреждения сельскохозяйственных земель, а также сокращения рабочей силы, говорится в сообщении организации.

В конце августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для восстановления понадобится до $800 млрд.