Всемирный банк считает, что экономика Украины в 2022 году сократится на 35%
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«В настоящее время прогнозируется, что экономика Украины сократится на 35% в этом году», — цитирует экспертов Всемирного банка РИА Новости.
Экономическая деятельность страдает из-за разрушения производственных мощностей и повреждения сельскохозяйственных земель, а также сокращения рабочей силы, говорится в сообщении организации.
В конце августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для восстановления понадобится до $800 млрд.