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Всемирный банк считает, что экономика Украины в 2022 году сократится на 35%

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Экономика Украины в 2022 году сократится по меньшей мере на 35%, считают специалисты Всемирного банка.
Всемирный банк считает, что экономика Украины в 2022 году сократится на 35%
  • Gettyimages.ru

«В настоящее время прогнозируется, что экономика Украины сократится на 35% в этом году», — цитирует экспертов Всемирного банка РИА Новости.

Экономическая деятельность страдает из-за разрушения производственных мощностей и повреждения сельскохозяйственных земель, а также сокращения рабочей силы, говорится в сообщении организации.

В конце августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для восстановления понадобится до $800 млрд.

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