военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Зеленский ожидает, что Украине для восстановления понадобится до $800 млрд

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для восстановления понадобится до $800 млрд. Вместе с этим он напомнил, что боевые действия не закончены. Об этом Зеленский сказал во время обращения к «Движению предприятий Франции» (MEDEF), сообщает телеканал 5.ua.
Зеленский ожидает, что Украине для восстановления понадобится до $800 млрд
  • Gettyimages.ru

«$600—800 млрд — это то, что говорили в Лугано (Швейцария. — RT). Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объёмов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объёмы», — сказал Зеленский.

Он также предложил сосредоточиться в настоящее время на восстановлении образовательной, портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.

Вместе с этим советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что для восстановления экономики и инфраструктуры страны необходимо выделить около $1 трлн, что равно пяти ВВП страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить