Зеленский ожидает, что Украине для восстановления понадобится до $800 млрд
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«$600—800 млрд — это то, что говорили в Лугано (Швейцария. — RT). Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объёмов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объёмы», — сказал Зеленский.
Он также предложил сосредоточиться в настоящее время на восстановлении образовательной, портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.
Вместе с этим советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что для восстановления экономики и инфраструктуры страны необходимо выделить около $1 трлн, что равно пяти ВВП страны.