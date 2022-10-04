В Донецке при обстреле ВСУ погиб начальник автоколонны «Донэлектроавтотранса»
- РИА Новости
«Погиб начальник автоколонны Лысенко Александр Викторович. Пострадали 10 автобусов большой вместимости, а также остекление зданий», — сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram.
Ранее ВСУ выпустили ракеты из РСЗО HIMARS по Ворошиловскому району в центре Донецка.
По данным представительства в СЦКК, одна из украинских ракет упала в районе ТЦ Green Plaza, а другая была сбита средствами ПВО.
В ДНР ранее отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, как сообщили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR.