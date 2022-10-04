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В Донецке при обстреле ВСУ погиб начальник автоколонны «Донэлектроавтотранса»

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При обстреле территории автопарка коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс» в Куйбышевском районе Донецка погиб начальник автоколонны Александр Лысенко.
В Донецке при обстреле ВСУ погиб начальник автоколонны «Донэлектроавтотранса»
  • РИА Новости

«Погиб начальник автоколонны Лысенко Александр Викторович. Пострадали 10 автобусов большой вместимости, а также остекление зданий», — сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram.

Ранее ВСУ выпустили ракеты из РСЗО HIMARS по Ворошиловскому району в центре Донецка.

По данным представительства в СЦКК, одна из украинских ракет упала в районе ТЦ Green Plaza, а другая была сбита средствами ПВО. 

В ДНР ранее отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, как сообщили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR.

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