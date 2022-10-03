Экономист Беляев прокомментировал призыв спикера Рады отключить от SWIFT все банки России

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал призыв спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука отключить от SWIFT все банки России и Белоруссии.

«SWIFT — это не система расчётов и не система платежей. Это только система оповещения банками друг друга о необходимости совершения финансовой операции. Расчёты и платежи банки проводят между собой через так называемою систему «корреспондентских отношений», которую они устанавливают по отношению к друг другу. Для того чтобы провести платёж из одного банка в другой, необходимо использовать систему «корреспондентских отношений» и как-то дать знать, что такая операция совершается. В теории это может быть любое сообщение: письменное по факсу, по телефону и так далее... Помимо SWIFT, использовать можно и любую другую систему, которую два банка, имеющие отношения между собой, сочтут возможным», — рассказал экономист.

Он отметил, что внутри России существует полный аналог системы SWIFT.

«Это так называемая Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая действует уже несколько лет под эгидой Центрального банка… Что касается внутрироссийских расчётов, они все работают по СПФС и к SWIFT никакого отношения не имеют», — заключил Беляев.

Ранее Стефанчук встретился с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам государств — членов Евросоюза.

По его словам, он сделал акцент на призыве ввести «полное энергетическое эмбарго, персональные и секторальные санкции», а также отключить все российские и белорусские банки от SWIFT и ввести визовый запрет.