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Госдума ратифицировала договоры о принятии новых территорий в состав России

Спикер Рады призвал отключить от SWIFT все банки России и Белоруссии

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Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук призвал отключить от международной платёжной системы SWIFT все банки России и Белоруссии.
Спикер Рады призвал отключить от SWIFT все банки России и Белоруссии
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщается в его соцсетях, он заявил в ходе встречи с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам государств-членов Евросоюза.

По словам Стефанчука, он сделал акцент на призыве ввести «полное энергетическое эмбарго, персональные и секторальные санкции», а также отключить все российские и белорусские банки от SWIFT и ввести визовый запрет, передаёт РИА Новости.

Также он призвал страны Европы усилить военную помощь Киеву и запретить допуск российских судов в порты других стран.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что фразу президента России Владимира Путина о том, что чем дольше затягиваются переговоры, тем сложнее будет договариваться, нужно воспринимать всерьёз.

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