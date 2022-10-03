Спикер Рады призвал отключить от SWIFT все банки России и Белоруссии

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук призвал отключить от международной платёжной системы SWIFT все банки России и Белоруссии.

Об этом, как сообщается в его соцсетях, он заявил в ходе встречи с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам государств-членов Евросоюза.

По словам Стефанчука, он сделал акцент на призыве ввести «полное энергетическое эмбарго, персональные и секторальные санкции», а также отключить все российские и белорусские банки от SWIFT и ввести визовый запрет, передаёт РИА Новости.

Также он призвал страны Европы усилить военную помощь Киеву и запретить допуск российских судов в порты других стран.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что фразу президента России Владимира Путина о том, что чем дольше затягиваются переговоры, тем сложнее будет договариваться, нужно воспринимать всерьёз.