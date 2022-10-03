В Абхазии стартовал осенний призыв на военную службу

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о призыве на военную службу в октябре-декабре 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Призвать с первого октября по тридцать первое декабря 2022 года на военную службу граждан Республики Абхазия в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу», — написано в указе.

Будет призвано 330 человек.

Этим же документом увольняются с военной службы солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы которых истёк.

Ранее глава абхазского МИД Инал Ардзинба сообщил, что хотя на территории Абхазии нет мобилизации, но число добровольцев, уезжающих в зону российской спецоперации на Украине, постоянно растёт.