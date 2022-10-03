военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Абхазии стартовал осенний призыв на военную службу

Короткая ссылка
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о призыве на военную службу в октябре-декабре 2022 года.
В Абхазии стартовал осенний призыв на военную службу
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Призвать с первого октября по тридцать первое декабря 2022 года на военную службу граждан Республики Абхазия в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу», — написано в указе. 

Будет призвано 330 человек.

Этим же документом увольняются с военной службы солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы которых истёк. 

Ранее глава абхазского МИД Инал Ардзинба сообщил, что хотя на территории Абхазии нет мобилизации, но число добровольцев, уезжающих в зону российской спецоперации на Украине, постоянно растёт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить