В МИД Абхазии сообщили о росте числа отправившихся в Донбасс добровольцев

Глава абхазского МИД Инал Ардзинба сообщил, что хотя на территории Абхазии нет мобилизации, но число добровольцев, уезжающих в зону российской спецоперации на Украине, постоянно растёт.

«Хочу обратить внимание на то, что абхазские добровольцы ещё с 2014 года взяли в руки оружие и отстаивают свободу Донбасса, и их количество возрастает», — рассказал он РИА Новости.

Ардзинба подчеркнул, что освобождение республик Донбасса имеет большое значение для абхазских добровольцев.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о формировании в регионе добровольческих батальонов.

По его словам, многие жители региона уже находятся на границе в составе Вооружённых сил России.