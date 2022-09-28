В МИД Абхазии сообщили о росте числа отправившихся в Донбасс добровольцев
«Хочу обратить внимание на то, что абхазские добровольцы ещё с 2014 года взяли в руки оружие и отстаивают свободу Донбасса, и их количество возрастает», — рассказал он РИА Новости.
Ардзинба подчеркнул, что освобождение республик Донбасса имеет большое значение для абхазских добровольцев.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о формировании в регионе добровольческих батальонов.
По его словам, многие жители региона уже находятся на границе в составе Вооружённых сил России.