В ЛНР сообщили, что ВСУ нанесли удар по Нижней Дуванке из РСЗО HIMARS
- AP
Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК в Telegram.
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел», — говорится в заявлении представительства.
Уточняется, что обстрел произошёл в 13:30.
Информации о пострадавших не приводится.
Ранее стало известно, что около 30 человек погибли при обстреле колонны беженцев под Харьковом со стороны ВСУ.
По словам главы представительства ЛНР в России Родиона Мирошника, колонну беженцев из Харьковской области выследили с помощью дронов.