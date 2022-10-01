В ЛНР сообщили, что ВСУ нанесли удар по Нижней Дуванке из РСЗО HIMARS

Украинские военные выпустили четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS по Нижней Дуванке в Луганской Народной Республике.

Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК в Telegram.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел», — говорится в заявлении представительства.

Уточняется, что обстрел произошёл в 13:30.

Информации о пострадавших не приводится.

Ранее стало известно, что около 30 человек погибли при обстреле колонны беженцев под Харьковом со стороны ВСУ.

По словам главы представительства ЛНР в России Родиона Мирошника, колонну беженцев из Харьковской области выследили с помощью дронов.