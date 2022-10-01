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Украинский «Нафтогаз» предложил отказаться от газа и перейти на отопление мусором

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В следующем отопительном сезоне необходимо полностью отказаться от газа и перейти на отопление биомассой и мусором, заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Украинский «Нафтогаз» предложил отказаться от газа и перейти на отопление мусором
  • РИА Новости

Об этом пишет Укринформ.

«Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев к следующему отопительному сезону можно перейти от природного газа, например, на биомассу, мусор», — сообщил Витренко.

Он пояснил, что использование данных ресурсов «экономически и экологически выгодно».

«Мы хотим установить оборудование, которое потом много лет будет работать на местном сырье, а это важно для развития местного бизнеса и появления рабочих мест», — заявил Витренко.

Он также отметил, что сейчас страна на 90% готова к отопительному сезону и в подземных газохранилищах накоплено 13,9 млрд куб. м газа. 

27 сентября «Газпром» предупредил «Нафтогаз» о возможности введения санкций против компании и отверг его требования по арбитражу о транзите газа в Европу.

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