Украинский «Нафтогаз» предложил отказаться от газа и перейти на отопление мусором

В следующем отопительном сезоне необходимо полностью отказаться от газа и перейти на отопление биомассой и мусором, заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Об этом пишет Укринформ.

«Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев к следующему отопительному сезону можно перейти от природного газа, например, на биомассу, мусор», — сообщил Витренко.

Он пояснил, что использование данных ресурсов «экономически и экологически выгодно».

«Мы хотим установить оборудование, которое потом много лет будет работать на местном сырье, а это важно для развития местного бизнеса и появления рабочих мест», — заявил Витренко.

Он также отметил, что сейчас страна на 90% готова к отопительному сезону и в подземных газохранилищах накоплено 13,9 млрд куб. м газа.

27 сентября «Газпром» предупредил «Нафтогаз» о возможности введения санкций против компании и отверг его требования по арбитражу о транзите газа в Европу.