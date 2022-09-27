«Газпром» отверг требования «Нафтогаза» по арбитражу о транзите газа в Европу
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- © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua
«Газпром» категорически отвергает все требования «Нафтогаза Украины» по инициированному разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу», — говорится в заявлении в Telegram.
В российской компании добавили, что не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться.
Ранее украинский «Нафтогаз» заявил о новом иске против «Газпрома» с требованием оплаты транспортировки газа через территорию Украины.