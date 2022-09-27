военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Газпром» отверг требования «Нафтогаза» по арбитражу о транзите газа в Европу

Короткая ссылка
«Газпром» отверг все требования украинского «Нафтогаза» по арбитражу о транзите газа в Европу. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании.
«Газпром» отверг требования «Нафтогаза» по арбитражу о транзите газа в Европу
  • globallookpress.com
  • © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

«Газпром» категорически отвергает все требования «Нафтогаза Украины» по инициированному разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу», — говорится в заявлении в Telegram.

В российской компании добавили, что не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться.

Ранее украинский «Нафтогаз» заявил о новом иске против «Газпрома» с требованием оплаты транспортировки газа через территорию Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить