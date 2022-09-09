«Нафтогаз» инициировал арбитраж против «Газпрома»

Украинский «Нафтогаз» заявил о новом иске против «Газпрома» с требованием оплаты транспортировки газа через территорию Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте украинской компании.

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» средства за оказанную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им оплачены вовремя и в полном объёме», — говорится в релизе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает платить Украине за транзит газа по единственной работающей ветке.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.