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«Газпром» предупредил «Нафтогаз» о возможности введения Россией санкций против компании

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«Газпром» предупредил «Нафтогаз» о возможности введения российскими властями санкций против украинской компании, что приведёт к запрету исполнять обязательства по сделкам с ней.
«Газпром» предупредил «Нафтогаз» о возможности введения Россией санкций против компании
  • globallookpress.com
  • © Igor Russak/dpa

В «Газпроме» назвали подачу обращения «Нафтогазом» в Международный арбитражный суд продолжением недобросовестного поведения украинской компании.

В компании выразили мнение, что дальнейшие попытки «Нафтогаза» добиваться рассмотрения спора могут привести к тому, что у российских органов власти будут все основания для введения в отношении этой компании санкций.

Российская компания предупредила, что на практике это будет означать запрет для «Газпрома» исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершённым сделкам, в том числе осуществление финансовых операций.

Также «Газпром» отверг все требования украинского «Нафтогаза» по арбитражу о транзите газа в Европу.

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