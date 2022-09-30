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Глава ДНР Пушилин сообщил об отправке подкрепления в Красный Лиман

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об отправке подкрепления в город Красный Лиман.
Глава ДНР Пушилин сообщил об отправке подкрепления в Красный Лиман
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что ситуация там остаётся тяжёлой, но российские подразделения выдерживают постоянные атаки противника.

«Подкрепление... подтягивается, но всегда во главе стоит военная целесообразность, и по ситуации военные командиры принимают выверенное решение», — сказал Пушилин.

Ранее руководитель администрации главы Донецкой Народной Республики Алексей Никоноров заявил, что обстановка в Красном Лимане остаётся напряжённой.

До этого сообщалось, что Красный Лиман и ключевые трассы находятся под контролем российских сил.

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