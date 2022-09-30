Глава ДНР Пушилин сообщил об отправке подкрепления в Красный Лиман

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об отправке подкрепления в город Красный Лиман.

Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что ситуация там остаётся тяжёлой, но российские подразделения выдерживают постоянные атаки противника.

«Подкрепление... подтягивается, но всегда во главе стоит военная целесообразность, и по ситуации военные командиры принимают выверенное решение», — сказал Пушилин.

Ранее руководитель администрации главы Донецкой Народной Республики Алексей Никоноров заявил, что обстановка в Красном Лимане остаётся напряжённой.

До этого сообщалось, что Красный Лиман и ключевые трассы находятся под контролем российских сил.