Глава ДНР Пушилин сообщил об отправке подкрепления в Красный Лиман
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
Он рассказал, что ситуация там остаётся тяжёлой, но российские подразделения выдерживают постоянные атаки противника.
«Подкрепление... подтягивается, но всегда во главе стоит военная целесообразность, и по ситуации военные командиры принимают выверенное решение», — сказал Пушилин.
Ранее руководитель администрации главы Донецкой Народной Республики Алексей Никоноров заявил, что обстановка в Красном Лимане остаётся напряжённой.
До этого сообщалось, что Красный Лиман и ключевые трассы находятся под контролем российских сил.