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Песков: Россия признала независимость ДНР и ЛНР в рамках границ 2014 года

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Территории Донецкой и Луганской народных республик войдут в состав Российской Федерации в границах 2014 года, в которых ранее была признана независимость этих государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Россия признала независимость ДНР и ЛНР в рамках границ 2014 года
  • РИА Новости

Так он ответил на вопрос о том, примут ли новые территории в состав России целиком или только части, контролируемые российскими ВС.

На вопрос о том, что делать с неосвобождённой территорией ДНР, Песков ответил, что «её предстоит освободить», так как в состав России «вступает признанное нами государство в границах 2014 года».

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказал мнение, что новые территории войдут в состав России в нынешнем статусе — республик и областей.

30 сентября в Москве российский президент Владимир Путин встретится с главами освобождённых территорий.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий также пройдёт 30 сентября в Кремле.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

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