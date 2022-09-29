Депутат Крашенинников: новые территории войдут в состав России как республики и области
- РИА Новости
«В таком виде, в котором они сегодня есть — две народные республики и две области», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин встретится с главами освобождённых территорий 30 сентября в Москве.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдёт 30 сентября в Кремле.
28 сентября сообщалось, что руководство Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР прибыло в Москву.