Депутат Крашенинников: новые территории войдут в состав России как республики и области

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что новые территории войдут в состав России в нынешнем статусе — республик и областей.

«В таком виде, в котором они сегодня есть — две народные республики и две области», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин встретится с главами освобождённых территорий 30 сентября в Москве.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдёт 30 сентября в Кремле.

28 сентября сообщалось, что руководство Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР прибыло в Москву.