Число погибших в результате обстрела ВСУ автоколонны в Запорожской области выросло до 24
- РИА Новости
Об этом говорится в его Telegram-канале.
«Убито 24 человека. Среди них 11 мужчин и 13 женщин», — написал он.
По его словам, ранения получили 36 человек, в том числе один ребёнок.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по колонне машин, которые стояли на въезд в освобождённую территорию Запорожской области.
29 сентября стало известно, что, по предварительным данным, около 30 человек погибли при обстреле со стороны ВСУ колонны беженцев под Харьковом.