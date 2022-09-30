Число погибших в результате обстрела ВСУ автоколонны в Запорожской области выросло до 24

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что число погибших от удара ВСУ по автоколонне в Запорожской области выросло до 24.

Об этом говорится в его Telegram-канале.

«Убито 24 человека. Среди них 11 мужчин и 13 женщин», — написал он.

По его словам, ранения получили 36 человек, в том числе один ребёнок.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по колонне машин, которые стояли на въезд в освобождённую территорию Запорожской области.

29 сентября стало известно, что, по предварительным данным, около 30 человек погибли при обстреле со стороны ВСУ колонны беженцев под Харьковом.