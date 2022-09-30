Рогов: 23 человека погибли в результате удара ВСУ по колонне машин в Запорожской области

В результате удара ВСУ по колонне машин, которые стояли на въезд в освобождённую территорию в Запорожской области, погибли 23 человека.

Об этом сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его слова, пострадали ещё 34 человека.

«Украинские боевики осуществили очередной террористический акт. Видя, как массово население едет в освобождённую часть Запорожской области, они ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей, стоящими в очереди в районе рынка на Ореховской трассе на выезд из подконтрольной им части региона», — рассказал он.

Ранее стало известно, что, по предварительным данным, около 30 человек погибли при обстреле со стороны ВСУ колонны беженцев под Харьковом.

По словам главы представительства ЛНР в России Родиона Мирошника, колонну беженцев из Харьковской области выследили с помощью дронов.