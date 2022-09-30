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В Кремле заявили, что Киев ушёл с переговорного трека

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров с Украиной.
В Кремле заявили, что Киев ушёл с переговорного трека
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что украинская сторона «с переговорного трека полностью ушла».

«Наши требования не меняются. Цели специальной военной операции не меняются. Поэтому, естественно, в условиях, когда публично украинская сторона неоднократно заявляла о своём нежелании вести какие-либо переговоры, соответственно, акцент делается на продолжении специальной военной операции», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган попросил российского лидера Владимира Путина «дать переговорам ещё один шанс» для урегулирования ситуации на Украине, при этом Анкара готова стать посредником.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что Путин в ходе разговора с Эрдоганом говорил о возможности Москвы вернуться к переговорам с Киевом, но на новых условиях.

В Кремле отмечали, что Россия сохраняет свою готовность вести переговоры, но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия.

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