В Херсонской области заявили, что переходный период интеграции в Россию займёт три года
- РИА Новости
«Минимум три года, мы обсуждали это. Это нужно для того, чтобы мы выровнялись с любым мирным регионом России», — цитирует его ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что 30 сентября в Кремле пройдёт церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.
Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предположил, что новые территории войдут в состав России в нынешнем статусе — республик и областей.