В Херсонской области заявили, что переходный период интеграции в Россию займёт три года

Переходный период в Херсонской области для интеграции в Россию займёт по меньшей мере три года, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Минимум три года, мы обсуждали это. Это нужно для того, чтобы мы выровнялись с любым мирным регионом России», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что 30 сентября в Кремле пройдёт церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предположил, что новые территории войдут в состав России в нынешнем статусе — республик и областей.