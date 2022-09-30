Первый замглавы ВГА Херсонской области Катериничев погиб при ударе ракетой ВСУ
- РИА Новости
«Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев», — написал Малькевич в Telegram.
По его словам, украинские военные наносили целенаправленные удары по комнате, где он жил.
Ранее стало известно, что в результате удара украинских военных по гостинице в Херсоне погиб бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.