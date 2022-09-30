Первый замглавы ВГА Херсонской области Катериничев погиб при ударе ракетой ВСУ

Член Общественной палаты России Александр Малькевич сообщил о гибели первого замглавы ВГА Херсонской области по безопасности Алексея Катериничева.

«Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев», — написал Малькевич в Telegram.

По его словам, украинские военные наносили целенаправленные удары по комнате, где он жил.

Ранее стало известно, что в результате удара украинских военных по гостинице в Херсоне погиб бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.