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ВСУ за сутки девять раз обстреляли населённые пункты ЛНР

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Украинские военные за сутки девять раз обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики.

Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано девять обстрелов... с применением американской РСЗО M142 HIMARS (13 ракет типа M31 GMLRS), артиллерийского орудия 155 мм (26 снарядов), танков (четыре снаряда)», — говорится в сообщении.

В результате обстрелов погиб один мирный житель, ещё три человека получили ранения.

Кроме того, были повреждены 17 многоквартирных жилых домов и разрушен Дворец культуры им. Островского в населённом пункте Золотое-5.

Ранее стало известно, что около 30 человек погибли при обстреле колонны беженцев под Харьковом со стороны ВСУ.

По словам главы представительства ЛНР в России Родиона Мирошника, колонну беженцев из Харьковской области выследили с помощью дронов.

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