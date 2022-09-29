военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Командир отряда БАРС-13 назвал крайне сложной обстановку в районе посёлка Дробышево в ДНР

Короткая ссылка
Сергей Фомченков, командир добровольческого отряда БАРС-13 («Русский легион»), который держит оборону посёлка Дробышево, расположенного чуть севернее и западнее Лимана, назвал крайне сложной обстановку в районе населённого пункта.
Командир отряда БАРС-13 назвал крайне сложной обстановку в районе посёлка Дробышево в ДНР
  • РИА Новости

«Обстановка по-прежнему крайне сложная. Противник не оставляет попыток выбить нас из Дробышева. Противник многократно превосходит нас по численности. Атаки предпринимаются пехотой при поддержке артиллерии и авиации. Активно используются беспилотники. Тем не менее БАРС-13 стойко удерживает свои позиции», — отметил он в разговоре с RT.

По его словам, несмотря на усиление давления со стороны противника, настроение в отряде бодрое.

«Готовы стоять до конца и не отдавать ни пяди своей земли», — заявил Фомченков.

Ранее руководитель администрации главы Донецкой Народной Республики Алексей Никоноров заявил, что обстановка в Красном Лимане остаётся напряжённой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить