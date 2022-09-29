Командир отряда БАРС-13 назвал крайне сложной обстановку в районе посёлка Дробышево в ДНР

Сергей Фомченков, командир добровольческого отряда БАРС-13 («Русский легион»), который держит оборону посёлка Дробышево, расположенного чуть севернее и западнее Лимана, назвал крайне сложной обстановку в районе населённого пункта.

«Обстановка по-прежнему крайне сложная. Противник не оставляет попыток выбить нас из Дробышева. Противник многократно превосходит нас по численности. Атаки предпринимаются пехотой при поддержке артиллерии и авиации. Активно используются беспилотники. Тем не менее БАРС-13 стойко удерживает свои позиции», — отметил он в разговоре с RT.

По его словам, несмотря на усиление давления со стороны противника, настроение в отряде бодрое.

«Готовы стоять до конца и не отдавать ни пяди своей земли», — заявил Фомченков.

Ранее руководитель администрации главы Донецкой Народной Республики Алексей Никоноров заявил, что обстановка в Красном Лимане остаётся напряжённой.