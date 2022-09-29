Власти Харьковской области: ВСУ обстреливали колонну беженцев из гранатомётов
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«Колонна была обстреляна стрелковым вооружением. И есть информация о том, что использовались гранатомёты», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Ганчев пояснил, что военные находились в непосредственной стрелковой близости.
При этом колонна беженцев перемещалась на гражданских автомобилях с надписью «Дети», рассказал он.
Ранее стало известно, что, по предварительным данным, около 30 человек погибли при обстреле колонны беженцев под Харьковом со стороны ВСУ.
По словам главы представительства ЛНР в России Родиона Мирошника, колонну беженцев из Харьковской области выследили с помощью дронов.