Власти Харьковской области: ВСУ обстреливали колонну беженцев из гранатомётов

Украинские военные вели огонь по колонне беженцев из Харьковской области в том числе из гранатомётов. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Колонна была обстреляна стрелковым вооружением. И есть информация о том, что использовались гранатомёты», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ганчев пояснил, что военные находились в непосредственной стрелковой близости.

При этом колонна беженцев перемещалась на гражданских автомобилях с надписью «Дети», рассказал он.

Ранее стало известно, что, по предварительным данным, около 30 человек погибли при обстреле колонны беженцев под Харьковом со стороны ВСУ.

По словам главы представительства ЛНР в России Родиона Мирошника, колонну беженцев из Харьковской области выследили с помощью дронов.