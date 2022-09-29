Убийце первого главы ДНР Захарченко заплатили 5 млн рублей

Убийце первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко организаторы заплатили 5 млн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на запись телефонного разговора сотрудника СБУ Александра Киященко.

«Чтобы ты понимал, за Захарку (Александра Захарченко. — RT) заплатили 5 млн рублей. Я говорю, 5 млн рублей отошло человеку, который исполнял», — заявил Киященко.

По его словам, выделенный на организацию убийства бюджет составил $2 млн.

Ранее сообщалось, что в Донецке на Аллее героев открыли бюст Захарченко.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в одном из кафе в центре Донецка.