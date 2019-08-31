В Донецке установили бюст Захарченко

В Донецке на Аллее героев открыли бюст погибшему главе самопровозглашённой Донецкой народной республики Александру Захарченко в годовщину его смерти. Об этом сообщает РИА Новости.

На открытии памятника присутствовали представители властей ДНР, вдова Захарченко, глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник, депутаты Госдумы, представители Южной Осетии и Абхазии.

«Александр Владимирович вошёл в историю как человек, который боролся за благополучие граждан ДНР. Он был настоящим отцом для офицеров и солдат, за ним шли», — заявил на мероприятии глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее в Донецке заявили о планах назвать площадь именем Захарченко.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в одном из кафе в центре Донецка.