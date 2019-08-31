В Донецке установили бюст Захарченко
- РИА Новости
На открытии памятника присутствовали представители властей ДНР, вдова Захарченко, глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник, депутаты Госдумы, представители Южной Осетии и Абхазии.
«Александр Владимирович вошёл в историю как человек, который боролся за благополучие граждан ДНР. Он был настоящим отцом для офицеров и солдат, за ним шли», — заявил на мероприятии глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее в Донецке заявили о планах назвать площадь именем Захарченко.
Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в одном из кафе в центре Донецка.