Токаев подписал закон об исключении Дня первого президента из госпраздников Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об исключении Дня первого президента из государственных праздников.

Об этом сообщается на сайте президента Казахстана.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников», — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента республики, поправки исключают День первого президента, приходящийся на 1 декабря, из списка государственных праздников.

Ранее сообщалось, что депутаты сената парламента Казахстана приняли закон об исключении Дня первого президента республики из числа государственных праздников.

17 сентября Токаев подписал конституционную поправку об однократном семилетнем сроке президентства.