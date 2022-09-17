Токаев подписал конституционную поправку о семилетнем сроке президентства
- AP
Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Казахстана.
«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан», — указано в заявлении.
Как отмечает РИА Новости, поправка подразумевает увеличение срока президентства с пяти до семи лет, но не предусматривает права переизбрания.
Ранее конституционный совет Казахстана принял решение, что предлагаемые изменения в Конституцию о введении в стране однократного семилетнего срока президентства соответствуют основному закону.