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Токаев подписал конституционную поправку о семилетнем сроке президентства

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционную поправку об однократном семилетнем сроке президентства.
Токаев подписал конституционную поправку о семилетнем сроке президентства
  • AP

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Казахстана.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан», — указано в заявлении.

Как отмечает РИА Новости, поправка подразумевает увеличение срока президентства с пяти до семи лет, но не предусматривает права переизбрания.

Ранее конституционный совет Казахстана принял решение, что предлагаемые изменения в Конституцию о введении в стране однократного семилетнего срока президентства соответствуют основному закону.

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