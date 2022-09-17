Токаев подписал конституционную поправку о семилетнем сроке президентства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционную поправку об однократном семилетнем сроке президентства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Казахстана.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан», — указано в заявлении.

Как отмечает РИА Новости, поправка подразумевает увеличение срока президентства с пяти до семи лет, но не предусматривает права переизбрания.

Ранее конституционный совет Казахстана принял решение, что предлагаемые изменения в Конституцию о введении в стране однократного семилетнего срока президентства соответствуют основному закону.