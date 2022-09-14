В Казахстане назвали норму о семилетнем мандате президента соответствующей Конституции
«Признать проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан» соответствующим Конституции», — говорится в решении совета.
Отмечается, что данное предложение соответствует логике конституционных новелл, принятых 5 июня текущего года на республиканском референдуме.
Данные новеллы были направлены на недопущение монополизации государственной власти.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился включить в проект поправок к Конституции предложение казахстанских депутатов о возвращении столице республики прежнего названия Астана.