Токаев согласился внести переименование столицы Казахстана в проект поправок к Конституции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился включить в проект поправок к Конституции предложение казахстанских депутатов о возвращении столице республики прежнего названия Астана, сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай.

«Переименование столицы обратно в Астану уже включено в проект поправок к Конституции с согласия Токаева», — говорится в Facebook* Желдибая.

В материале отмечается, что при этом президент Казахстана считает «историческим фактом решающую роль Нурсултана Назарбаева» в укреплении Казахстана, поэтому «другие объекты, названные в честь первого президента», сохранят свои названия.

Также уточняется, что в ходе принятия решения депутаты опирались на многочисленные обращения граждан по поводу переименования столицы.

2 сентября группа депутатов парламента «Жана Казахстан» предложила вернуть столице республики название Астана.

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