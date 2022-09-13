Токаев согласился внести переименование столицы Казахстана в проект поправок к Конституции
«Переименование столицы обратно в Астану уже включено в проект поправок к Конституции с согласия Токаева», — говорится в Facebook* Желдибая.
В материале отмечается, что при этом президент Казахстана считает «историческим фактом решающую роль Нурсултана Назарбаева» в укреплении Казахстана, поэтому «другие объекты, названные в честь первого президента», сохранят свои названия.
Также уточняется, что в ходе принятия решения депутаты опирались на многочисленные обращения граждан по поводу переименования столицы.
2 сентября группа депутатов парламента «Жана Казахстан» предложила вернуть столице республики название Астана.
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