В Казахстане предложили вернуть столице название Астана
- AFP
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«Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы», — приводит РИА Новости заявление.
Депутаты считают исторически справедливым вернуть столице название Астана, которое было предложено первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провозгласил новый экономический курс с отходом от чрезмерного вмешательства государства в экономику.