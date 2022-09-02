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В Казахстане предложили вернуть столице название Астана

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Группа депутатов парламента «Жана Казахстан» предложила вернуть столице Казахстана название Астана.
В Казахстане предложили вернуть столице название Астана
  • AFP
  • © Vyacheslav OSELEDKO

«Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы», — приводит РИА Новости заявление.

Депутаты считают исторически справедливым вернуть столице название Астана, которое было предложено первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провозгласил новый экономический курс с отходом от чрезмерного вмешательства государства в экономику.

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