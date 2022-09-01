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Токаев предложил провести досрочные выборы в парламент в 2023 году

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил в 2023 году провести внеочередные выборы в мажилис парламента.
Токаев предложил провести досрочные выборы в парламент в 2023 году
  • РИА Новости

Он отметил необходимость завершить все институциональные изменения в соответствии с конституционной реформой до конца года.

«Предлагаю провести выборы в мажилис и маслихаты (местные представительные органы. — RT) всех уровней в первой половине следующего года», — цитирует Токаева РИА Новости.

Изменения и дополнения к Конституции Республики Казахстан, принятые на референдуме страны 5 июня, вступили в силу 8 июня после официального опубликования обновлённого документа.

Токаев в интервью телеканалу «Россия 24» ранее сообщил, что следующие парламентские выборы в республике пройдут по новой избирательной системе.

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