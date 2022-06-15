Токаев: следующие парламентские выборы в Казахстане пройдут по новой избирательной системе

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что следующие парламентские выборы в республике пройдут по новой избирательной системе.
Токаев: следующие парламентские выборы в Казахстане пройдут по новой избирательной системе
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  • © Kazakh presidential website/XinHua

«Что касается парламента, то следующие выборы в нижнюю палату будут проходить по совершенно новым правилам: 70% — это пропорциональная система, так называемые партийные списки, и 30% — мажоритарная система — по одномандатным округам», — приводит его слова ТАСС.

После проведения референдума Казахстан станет президентской республикой с сильным парламентом, пояснил Токаев.

Ранее российский посол в Нур-Султане Алексей Бородавкин заявил, что Россия продолжит поддерживать стабильность внутриполитического и внешнеполитического курса братского Казахстана.

Изменения и дополнения к Конституции Республики Казахстан, принятые на референдуме страны 5 июня, вступили в силу 8 июня после официального опубликования обновлённого документа.

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