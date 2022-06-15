Токаев: следующие парламентские выборы в Казахстане пройдут по новой избирательной системе
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«Что касается парламента, то следующие выборы в нижнюю палату будут проходить по совершенно новым правилам: 70% — это пропорциональная система, так называемые партийные списки, и 30% — мажоритарная система — по одномандатным округам», — приводит его слова ТАСС.
После проведения референдума Казахстан станет президентской республикой с сильным парламентом, пояснил Токаев.
Ранее российский посол в Нур-Султане Алексей Бородавкин заявил, что Россия продолжит поддерживать стабильность внутриполитического и внешнеполитического курса братского Казахстана.
Изменения и дополнения к Конституции Республики Казахстан, принятые на референдуме страны 5 июня, вступили в силу 8 июня после официального опубликования обновлённого документа.