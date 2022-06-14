Посол России: Москва будет поддерживать стабильность политического курса Нур-Султана

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Россия продолжит поддерживать стабильность внутриполитического и внешнеполитического курса братского Казахстана. Об этом заявил российский посол в Нур-Султане Алексей Бородавкин.
Посол России: Москва будет поддерживать стабильность политического курса Нур-Султана
  • РИА Новости

«Россия поддерживала, поддерживает и будет поддерживать братский Казахстан, стабильность его внутриполитического и внешнеполитического курса, взвешенную и дальновидную линию его руководства», — приводит его слова ТАСС.

Бородавкин отметил, что с начала президентского срока Касым-Жомарта Токаева Россия приветствовала меры по эволюционной политической и социально-экономической трансформации Казахстана.

«Уверен, что начатые реформы будут способствовать повышению благосостояния казахстанцев и укреплению казахстанской государственности», — заключил он.

Изменения и дополнения к Конституции Республики Казахстан, принятые на референдуме страны 5 июня, вступили в силу 8 июня после официального опубликования обновлённого документа.

Токаев в ходе встречи с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом назвал прошедший референдум поворотным моментом в истории страны.

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