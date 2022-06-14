Посол России: Москва будет поддерживать стабильность политического курса Нур-Султана

Россия продолжит поддерживать стабильность внутриполитического и внешнеполитического курса братского Казахстана. Об этом заявил российский посол в Нур-Султане Алексей Бородавкин.

«Россия поддерживала, поддерживает и будет поддерживать братский Казахстан, стабильность его внутриполитического и внешнеполитического курса, взвешенную и дальновидную линию его руководства», — приводит его слова ТАСС.



Бородавкин отметил, что с начала президентского срока Касым-Жомарта Токаева Россия приветствовала меры по эволюционной политической и социально-экономической трансформации Казахстана.

«Уверен, что начатые реформы будут способствовать повышению благосостояния казахстанцев и укреплению казахстанской государственности», — заключил он.

Изменения и дополнения к Конституции Республики Казахстан, принятые на референдуме страны 5 июня, вступили в силу 8 июня после официального опубликования обновлённого документа.

Токаев в ходе встречи с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом назвал прошедший референдум поворотным моментом в истории страны.