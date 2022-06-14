Посол России: Москва будет поддерживать стабильность политического курса Нур-Султана
- РИА Новости
«Россия поддерживала, поддерживает и будет поддерживать братский Казахстан, стабильность его внутриполитического и внешнеполитического курса, взвешенную и дальновидную линию его руководства», — приводит его слова ТАСС.
Бородавкин отметил, что с начала президентского срока Касым-Жомарта Токаева Россия приветствовала меры по эволюционной политической и социально-экономической трансформации Казахстана.
«Уверен, что начатые реформы будут способствовать повышению благосостояния казахстанцев и укреплению казахстанской государственности», — заключил он.
Изменения и дополнения к Конституции Республики Казахстан, принятые на референдуме страны 5 июня, вступили в силу 8 июня после официального опубликования обновлённого документа.
Токаев в ходе встречи с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом назвал прошедший референдум поворотным моментом в истории страны.