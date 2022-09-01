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Президент Казахстана Токаев заявил об изменении экономического курса страны

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провозгласил новый экономический курс с отходом от чрезмерного вмешательства государства в экономику.
Президент Казахстана Токаев заявил об изменении экономического курса страны
  • Gettyimages.ru

«Приоритетами нового экономического курса станут стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику, развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех», — цитирует Токаева ТАСС.

Он отметил, что базовой целью экономической политики в Казахстане останется качественный и инклюзивный рост благосостояния граждан.

Также Токаев заявил, что государству необходимо поэтапно отказаться от вмешательства в ценообразование.

Кроме того, он предложил ввести налог на роскошь, который не затронет средний класс.

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