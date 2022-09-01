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Токаев заявил, что государству надо поэтапно отказаться от вмешательства в ценообразование

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Государству необходимо поэтапно отказаться от вмешательства в ценообразование, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Токаев заявил, что государству надо поэтапно отказаться от вмешательства в ценообразование
  • РИА Новости

«Административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта. Поэтому предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование», — цитирует его РИА Новости.

По словам государственного лидера, исключением могут стать неконкурентные рынки, так как тарифы монополистов находятся под контролем.

Кроме того, Токаев в послании народу страны предложил ввести налог на роскошь, который не затронет средний класс.

Он также заявил о необходимости диверсификации поставок нефти из республики.

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