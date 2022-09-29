Мирошник: Народная милиция ЛНР должна влиться в состав армии России
«Я думаю, что это, в первую очередь, касается луганской Народной милиции, которая должна стать одним целым с Вооружёнными силами Российской Федерации», — заявил он в интервью РИА Новости.
Мирошник добавил, что Народная милиция ЛНР должна усилить ВС России «своим опытом, своим знанием».
Ранее Мирошник сообщил, что вхождение республики в состав России должно произойти в течение недели.
Он также рассказал, что договор о вхождении региона в состав России находится на стадии финальной доработки.